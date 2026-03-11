Hemen kontrol edin! İstanbul TOKİ kura listesi açıklandı

TOKİ tarafından hayata geçirilecek 100 bin sosyal konut için başvurusu kabul edilen ve kuraya katılmaya hak kazanan vatandaşların isim listesi resmen açıklandı.

Kura heyecanı başlıyor

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde inşa edilecek modern konutlar için başvuru yapan binlerce kişi, yayımlanan listelerle durumlarını kontrol edebilecek:

Hak sahipleri netleşti

Şehit yakınları, engelliler, emekliler ve gençlerin yanı sıra en az üç çocuklu ailelerin öncelikli olduğu kategorilerde, başvurusu onaylanan isimler kamuoyuyla paylaşıldı.

Başvurusu reddedilenler de listede

Listede sadece hak sahipleri değil, başvuru şartlarını taşımadığı için talebi reddedilen isimler de gerekçeleriyle birlikte yer aldı. Böylece İstanbul kura çekilişine katılacak kesin liste şekillenmiş oldu.

E-devlet üzerinden sorgulanabiliyor

Milyonlarca İstanbullunun beklediği "TOKİ kura çekiliş listesi", kurumun resmi internet sitesi ve e-devlet kapısı üzerinden erişime açıldı. Hak sahipleri, isimlerinin listede olup olmadığını T.C. kimlik numaralarıyla anında sorgulayabiliyor.

Sırada çekiliş takvimi var

İsim listelerinin netleşmesinin ardından gözler, noter huzurunda yapılacak büyük kura çekilişi tarihlerine çevrildi. İstanbul’un hangi ilçesinde ne zaman çekiliş yapılacağına dair takvimin önümüzdeki günlerde ilan edilmesi bekleniyor.

TOKİ Başvuru sonuçları için; toki.gov.tr adresinden TC kimlik numaranız ile sorgulama yapabilirsiniz.