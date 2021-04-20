  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Borisov ile kritik görüşme
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Borisov ile kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bulgaristan Avrupalı Gelişimi için Yurttaşlar Partisi (GERB) Lideri ve müstafi Başbakan Boyko Borisov telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 03:21:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Borisov ile kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede, Bulgaristan'daki seçimde GERB'in birinci parti olması dolayısıyla Bulgaristan Avrupalı Gelişimi için Yurttaşlar Partisi (GERB) Lideri ve müstafi Başbakan Boyko Borisov'a tebriklerini iletti.

Bulgaristan'ın, Borisov liderliğinde ekonomik gelişimi ve istikrarı yakaladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni hükümet kurma sürecinin de en hayırlı şekilde tamamlanması temennisinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MSÜ 2021 sınav sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

MSÜ 2021 sınav sonuçları açıklandı mı?

MSÜ 2021 sınav sonuçları için aramalar sürüyor. Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren kişiler sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı..
Türkiye'den tarihi değiştirecek hamle! En kapsamlı rapor hazırlandı
Gündem

Türkiye'den tarihi değiştirecek hamle! En kapsamlı rapor hazırlandı

Türkiye'nin Cumhuriyet tarihi boyunca en büyük projesi, Türkiye lehine tarihin yönünü değiştirecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından..
Kurtlar Vadisi oyuncusu acı haberle sarsıldı
Medya

Kurtlar Vadisi oyuncusu acı haberle sarsıldı

Bir dönem Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol alan oyuncu Nihal Yalçın, koronavirüse yenik düşen yakınlarının acı haberiyle sarsıldı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay