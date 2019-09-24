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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birleşmiş Milletler paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşması öncesinde Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Son 15 yılda BM'de yaptığı konuşmaların fotoğrafını paylaşan Erdoğan, "Dünya 5'ten büyüktür" ifadesini kullandı.

24 Eylül 2019 Salı 16:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birleşmiş Milletler paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda son 15 yılda yaptığı konuşmalarından derlenen fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.

BM 74. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere bulunduğu New York'ta bugün görüşmelerin açılışına katılacak ve Genel Kurul'a hitap edecek olan Erdoğan, konuşması öncesinde Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında daha önce yaptığı BM konuşmalarından fotoğraflara yer veren Erdoğan, "Son 15 yıldan 10 fotoğrafla BM konuşmalarımız... Nasıl ki yıllardır bu kürsüden tüm dünyaya gerçekleri ve hakkı haykırdıysak, bugün de aynı inançla, daha güçlü bir şekilde haykırıyoruz: Dünya 5'ten Büyüktür" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 16:56
  1. Birleşmiş Milletler
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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  • SerhatSerhat12 dk önce
    10 yıldır aynı şeyi söylüyor ama ciddiye alan hiç bir ülke yok. Boşa bu çaba.

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