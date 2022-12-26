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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir müjde daha: 600 çeşit üründe indirim olacak
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir müjde daha: 600 çeşit üründe indirim olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 600 çeşit ürünün ucuz fiyata satılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 21:28:00 - 2022-12-26 21:34:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada vatandaşı rahatlatacak önemli kararı duyurdu.

Başkan Erdoğan açıklamasında, ''Tarım Kredinin toplam 2 bin 170 hizmet noktasında 600 çeşit ürün (temel ihtiyaç maddeleri) en ucuz fiyatla satışa sunulacak." dedi.

Erdoğan ayrıca Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin bazı kimyevi gübre çeşitlerinde yüzde 13'e varan, karma yemde de yüzde 5'e varan indirim yapacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

Salgın sonrasını fırsat bilerek haksız kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdüyoruz. Çiftçilerimizin temel ihtiyaçlarının başında gelen, gübre ve karma hayvan yeminde daha önce bir dizi indirimi hayata geçirmiştik. Şimdi en önemli girdi olan kimyevi gübre ve karma hayvan yemi fiyatlarında indirim yapıyor, fiyat sabitlemesine girdiyoruz.

Yüzde 13'e varan indirim

İlkbahar döneminde yoğun olarak kullanılan kimyevi gübre çeşitlerinde yüzde 13'e varan indirim uygulayacak. Aynı şekilde karma yemde de yüzde 5'e varan indirim yapılacak. En az bunun kadar önemlisi gübre ve yem fiyatlarını Nisan sonuna kadar sabitliyoruz.

Gübre ve yem fiyatlarında üreticimiz lehine gerileme olursa elbette yansıtacağız. Yeni fiyat listesi artışlardan etkilenmeyecek.

600 çeşit ürün en ucuz fiyata satılacak

Tarım Kredi'nin 1520 kooperatif 400 mini kop, 250 kop bakkal olmak üzere 2 bin 170 hizmet noktasında 600 çeşit ürün en ucuz fiyatla satışa sunulacak.

Üretici tarım kredi-tüketici arasında doğrudan bir kanal kuruluyor. Kimi ürünlerin en uygun fiyatla satışa sunulabilmesi mümkün oluyor. Önümüzdeki yıllarda 3 bine çıkarmayı hedeflediğimiz tarım kredi satış noktalarındaki indirimler bugün itibariyle başlamıştır.

Ocak ayının ilk haftası 3 milyon hak sahibine 13 milyar lira yapılacak aile destek ödemelerini yılbaşından önceye çekiyoruz. Yardımlar arasında yer alan barınma desteğini, prefabrik ev yapımında 200 bin liraya, betonarme ev yapımında 300 bin liraya çıkartıyoruz.

Eve onarımları için verilen destek tutarlarını 35 bin ile 100 bin lira seviyesine çıkartıyoruz.

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5
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Yorumlar

......

Ben bir şey göremiyorum .Karma yeme %5 e varan indirim komik.....

emekli

üsküdardan kalk pazar arabasıyla git nasıl gideceksen nasıl döneceksen ya kısıklıya yada Tayyip beyin eski mahallesine başka yerde yok üsküdar merkezdede bir tane olsa olmazmıydı
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