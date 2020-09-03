Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım için geçmiş olsun mesajı

Son Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'ın koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Gelişmeyi Binali Yıldırım sosyal paylaşım platformu Twitter'dan yaptığı açıklama ile duyurdu.

Yıldırım o paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk.

Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır. Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler.

Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalanan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Binali Yıldırım için "kıymetli dostum, dava arkadaşım" ifadelerini kullanan Erdoğan'ın Twitter'dan paylaştığı mesajı şu şekilde:

"Koronavirüs testi pozitif çıkan kıymetli dostum, dava arkadaşım Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım Hanımefendi'ye ailecek geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Rabbimden tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum"