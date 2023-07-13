Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a cevap

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan için özel bir video yayınladı. Biden, söz konusu videoda "Cumhurbaşkanı Erdoğan; Cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için size teşekkür ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Biden'ın özel teşekkür videosuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak iade-i itibarda bulundu.

Erdoğan, söz konusu paylaşımında NATO ve Türkiye'nin iş birliği içerisinde terörle mücadeledeki kararlığına vurgu yaptığı paylaşımında, Biden'ın videolu paylaşımı nedeniyle teşekkür etti.

Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'NATO'nun genişlemesine destek vermeye devam edeceğiz'

Türkiye olarak her zaman olduğu gibi NATO’nun genişlemesine ve ittifakımızın güçlenmesine samimiyet, sorumluluk bilinci ve ilkeli bir duruş ile destek vermeye devam edeceğiz.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Başta terörle mücadele olmak üzere tüm güvenlik sınamalarına karşı İttifakımızın görüş birliği içerisinde güçlü çözümler üretmesinin ve müttefikler arasındaki bağların kuvvetlenmesinin, bölgesel ve küresel barışın tesisinde çok büyük bir rol oynayacağına inanıyorum.

'İyi dilekleriniz için teşekkür ederim sayın başkan'

Türkiye’nin meşru güvenlik kaygıları ve kazan-kazan esasına göre şekillenen bölgesel ve küresel açılımları dikkate alındığı müddetçe yapıcı tavrımızı sürdüreceğiz. İttifaka verdiğiniz şahsi destek, iyi dilekleriniz ve iltifatınız için teşekkür ederim Sayın Başkan.