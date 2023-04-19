Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı! Salondakiler alkışlarla karşılık verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Denizli'de katıldığı iftar etkinliğinde Ayasofya'yı yeniden müze yapmak isteyenlere tokat gibi sözlerle cevap verdi.
Denizli'de katıldığı iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi.
Erdoğan, "Fatih'in mirasına uygun şekilde Ayasofya'nın aslına rücu etmesi bile ülkemizin medeniyet değerleri ile tekrar kucaklaşması sürecinin sembolü olmaya yeter." dedi.
Salondakiler Erdoğan'a alkışlarla karşılık verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin devamında da şu ifadeleri kullandı:
Ülkemizin yükselişini Kur’an-ı Kerim’den aldığımız güç ile sağlayacağız. Bunu Anadolu’da bin yıl başardık, Allah’ın izniyle yine başaracağız.
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