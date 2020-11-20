Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ayasofya Camii' ile ilk fleet!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter Fleets özelliğini kullanan ilk siyasi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'ın yeni başlayan "hikaye" özelliğinde Ayasofya Camii manzarası ile “Hayırlı Cumalar” paylaşımı yaptı.

Fleet özelliğini kullanan ilk siyasi oldu

Twitter Fleets özelliğinin Türkiye’de de kullanıma açılmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk paylaşımını yaptı. Erdoğan Ayasofya Camii manzarası ile “Hayırlı Cumalar” paylaşımını yaparken söz konusu özelliği kullanan ilk siyasi isim oldu.





Instagram, Whatsapp ve Facebook'ta kullanılan 'hikaye' özelliği, dün itibarıyla Twitter'da da aktif hale gelerek Türkiye'deki kullanıcılara açıldı. 24 saat içinde silinen paylaşımlar olarak bilinen hikaye özelliği, Twitter'da 'Fleet" adıyla yer alıyor.

Bu yeniliğin ardından birçok kullanıcı bu özelliği kullanmaya başlarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bugün ilk Fleet'ini paylaştı. Başkan Erdoğan, "Hayırlı Cumalar" yazısının yer aldığı bir fotoğraf ile cuma mesajı yayınladı.

Twitter fleets nedir?

24 saat içinde silinen paylaşımlar olarak bilinen "Story" ya da Türkçe çevirisyle "Hikayeler" özelliği Twitter'da "Fleets" adıyla var olacak. Türkçe'ye "Filolar" olarak çevrilenTwitter Fleets ile 24 saat içerisinde kaybolacak Fleet'ler oluşturulacak. Tıpkı Instagram'daki gibi Twitter uygulamasının hemen üstünde, yuvarlak profil resimleriyle birlikte sıralanacak. Ayrıca anasayfadaki bir tweet de Twitter Fleets'te hikaye olarak paylaşılabilecek.