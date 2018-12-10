Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa medyasına tepki!

'İnsanlığın Medeniyeti' programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gezi olayları esnasında canlı yayın yapıp Fransa'daki eylemleri gündeme getirmeyen Avrupa basınına sert tepki gösterdi. Erdoğan, 'Gezi eylemlerinde insan hakları savunuculuğuna soyunanlar, Paris’te yaşananlar konusunda kör sağır ve dilsiz hale dönüştüler. Ama gezi eylemleri için dünyayı ayağa kaldırdınız. Hadi şimdi de aynı şekilde anlatın. Yayınlamadılar. Dürüst değiller samimi değiller.' dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

İnsanı ve tabiatı sevmeyenin Rabbimizin diğer mucizelerini görmesi, kafasında yerli yerine oturtabilmesi mümkün değil.Haklarını kullamayan insanlar şahsiyet kazanamaz. İnsanlara haklarını kullandırmayan toplumlar da medeni olamaz.Peygamber efendimizin veda hutbesi, medeniyetimizin en önemli insan hakları bildirgelerinden biridir.

Dürüst değiller, samimi değiller

Bugün dünyada insan hakları diye en çok bağıranların insan hakları konusunda en kötü sicile sahip olması tesadüf değildir. Gezi eylemlerinde insan hakları savunuculuğuna soyunanlar, Paris’te yaşananlar konusunda kör sağır ve dilsiz hale dönüştüler. Ama gezi eylemleri için dünyayı ayağa kaldırdınız. Hadi şimdi de aynı şekilde anlatın. Yayınlamadılar. Dürüst değiller samimi değiller.Türkiye'ye milyonlarca sığınmacı akın ederken, kendi topraklarına yönelen aynı insanları en sert tedbirlerle karşıladılar. Kim insan hakları savunucusu biz mi, onlar mı? Onlar vahşet sergilemekten öte bir şey yapmıyorlar. Bugün Türkiye dünyanın 17'nci büyük ekonomisine sahip. İnsani yardımlarda ilk sıralarda yer alıyorsak, gönlümüzün zengin olmasıdır. İnancımız ve tarihimiz bize mazlumların sığınağı olmamızı, imkanlarımızı onlarla paylaşmamızı söylüyor. Türkiye olarak, AK Parti olarak bizim insan hakları meselesine bakışımız budur.

Bundan sonra kimse bize demokrasi dersi veremez

Önümüzde çıkarılan engelleri sabırla ve kararlılıkla aştık. Kurulan tuzakları bozarak yolumuza devam ettik. Milletimizden aldığımı güç ve destekle hepsinin üstesinden gelmeyi başardık. Türkiye'nin demokrasisine, insan haklarına laf edenler bugün kendi imtihanlarıyla başbaşalar. Artık hiç kimse ülkemize demokrasi, insan hakları, özgürlükler dersi vermeye kalkamaz. Sadece darbe girişimi karşısında gösterilen duruş bizi insan hakları ve demokrasi konusunda ibra etmeye yeter. Sorun aranacak yer asla Türkiye değildir. Her iki hususta da bakılacak yer Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de insanları yıkıntılar altında bırakanlardır. Hiçbir fiyakalı söz, şaşalı hayat biçmi batının insan hakları ve özgürlükler konusundaki ikiyüzlülüğünü gizleyemez.