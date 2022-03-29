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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması

İstanbul'daki Barış Masası görüşmesi öncesi açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Barış ve istikrar için sorumluluktan kaçınmadık. Bir an önce ateşkesin sağlanması herkesin faydasınadır." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 09:58:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Barış Masası görüşmesi öncesinde açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Çatışmalar bizleri derinden üzüyor. Barışı tesis etme yolundaki gayretlerinize katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz.

Çatışmanın uzaması hiç kimsenin yararına değildir.
Tüm uluslararası platformlarda iki tarafın (Rusya-Ukrayna) da hakkını, hukukunu, hassasiyetlerini koruyan kollayan gözeten, adilane bir yaklaşım sergiledik.

Bölgesinde pek çok acıya şahitlik etmiş bir ülke olarak Karadeniz'in kuzeyinde benzer bir tablonun ortaya çıkmaması için çalıştık, çabaladık.

Barış ve istikrar için sorumluluktan kaçınmadık. Bir an önce ateşkesin sağlanması herkesin faydasınadır.

Tüm dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeli haberleri bekliyor. Liderlerinizin yönlendirmesiyle barışa zemin hazırlıyorsunuz. Görüşmelerden sonuç alınması gereken bir dönemdeyiz.

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