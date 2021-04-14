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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan amiral eskilerinin bildirisine cevap: Bu ifade özgürlüğü değil
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan amiral eskilerinin bildirisine cevap: Bu ifade özgürlüğü değil

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 104 amiral eskisinin gece yarısı yayımladığı darbe bildirisiyle ilgili kendisine yöneltilen soruyu cevapladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 17:24:00 - 2021-04-14 17:28:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi.

Gençlerle söyleşi gerçekleştiren Erdoğan, kendisine yöneltilen soruları da cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi sosyal medya hesabında, "Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde genç kardeşlerimle bir araya gelerek keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Onlar sordu, ben cevapladım. Bu güzel buluşmaya dair paylaşımlarımızı tüm sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz." ifadeleri yer aldı.

Amirel eskilerinin darbe bildirisi soruldu

Farklı konularda Erdoğan'a sorular yönelten gençlerin bir diğer sorusu emekli amiraller bildirisinin neden fikir özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmediğiyle ilgiliydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan soruya, "Bunu alışkanlık haline getirenler var, ben bu ülkenin Başkomutanıysam milletimin özgürlüğü için bunu kabul edemem" cevabını verdi.

Erdoğan sözlerinin devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Koordine olan, aynı düşünce kalıbı içinde böyle bir metnin ortaya konulmasını başkomutan, Cumhurbaşkanı olarak kabul etmemiz mümkün değil. Cumhurbaşkanı olarak ordunun başkomutanıyım. 104 emekli olarak böyle bir açıklamayı nasıl yapıyorsunuz? Bu özgürlüğünüzle alakalı değil."

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