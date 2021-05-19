Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e tepki: Zavallı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisini İsrail Başbakanı Netanyahu'ya benzetmesiyle ilgili, "Beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaşan bir siyasetçi var bizde. Netanyahu'yla bir araya gelmiş dahi değilim. Akşener, Filistin'in yerini bilmeyecek kadar zavallı. " ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen “Kütüphane Söyleşileri” programında, Türkiye’nin farklı illerinden gençlerle bir araya geldi.

Erdoğan, Filistin konusunun sorulması üzerine, kendisini İsrail Başbakanı Netanyahu'ya benzeten İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sert tepki gösterdi.

"Akşener, Filistin'in yerini bilmeyecek kadar zavallı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'in Filistin'in haritada yerini bilmediğini belirterek, "Beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaşan bir siyasetçi var bizde. Netanyahu'yla bir araya gelmiş dahi değilim. Akşener, Filistin'in yerini bilmeyecek kadar zavallı. Utanmadan sıkılmadan beni Netanyahu ile aynı kefeye koyuyorlar. Netanyahu hiçbir zaman bizim dostumuz olmamıştır, olmayacaktır" dedi.

"Davos'ta İsrail'in başbakanına verdiğim cevabı tüm dünya biliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meral Akşener'e yönelik açıklamalarının tamamı şöyle:

"Davos'ta İsrail'in başbakanına verdiğim cevabı tüm dünya biliyor. Bunlar çünkü çocukları, kadınları, yaşlıları katlederler, şehit ederler. 'Siz busunuz' dedim, Davos'ta söyledim, BMGK'da söyledim. Bunu söylemiş ve 40 yıllık siyasi hayatı bunlarla mücadele ederek geçmiş olan bir Erdoğan'a sen bunları söyleyemezsin. Bu senin ne haddinedir, ne de kimse sana bu fırsatı vermez.

"Filistin'e yapılan yardımlar AK Parti döneminde oldu"

Bugüne kadar Filistin'e Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapmış olduğu tüm destekler AK Parti dönemindedir. Hanımefendi, önce bunu bir öğren. Hastanelerine varıncaya kadar biz bunları yaptık, insani yardımları yaptık. Yapıyoruz ve yapacağız. Bunu de özellikle bilmesini isterim. Ama bunların öyle bir derdi yok.

"Netanyahu hiçbir zaman dostumuz olmadı, olmayacak"

Netanyahu hiçbir zaman dostumuz olmamıştır, olmayacaktır ve biz de Netanyahu'ya karşı bugüne kadar verdiğimiz mücadele neyse bundan sonra da aynı mücadeleyi vererek yolumuza devam edeceğiz."

Ne olmuştu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya benzetmişti.