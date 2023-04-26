  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın fiyatları düşüyor! Altın yatırımcıları dikkat: Altında dikkat çeken gram, çeyrek altın tahmini, kritik uyarı!

Kılıçdaroğlu'nun akıl hocası ortaya çıktı

MSB duyurdu: İnlerine girdiğimiz...

20 yaş üzeri arabası olanlar için flaş talep

Brent petrolde sürpriz: Petrol devi OPEC+ kararı öncesine döndü! Akaryakıt sektörünü, akaryakıtı etkileyecek

Nagehan Alçı elindeki son anketi yazdı! "Çok büyük ihtimalle..." deyip duyurdu

Araç sahiplerini üzen haber geldi! Akaryakıta bu gece yarısı zam var

Rusya'dan Türkiye'ye talepler arttı: Rus turistlerin tercih ettiği otellerde indirim yapıldı! Yer üstü zenginliklerini...

O Togg iddiası sosyal medyada hızla yayıldı! Flaş açıklama geldi! Az önce duyuruldu

Bakan Hulusi Akar'dan zillet paydaşlarına sert tepki: Yazıklar olsun
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akkuyu NGS ve Mersin mitingi kararı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akkuyu NGS ve Mersin mitingi kararı

Yeniakit Publisher
2023-04-26 22:34:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akkuyu NGS ve Mersin mitingi kararı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Nisan'da düzenlenecek Akkuyu Nükleer Güç Santrali açılışı ve Mersin mitingine online katılım sağlayacağını duyurdu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, rahatsızlığı dolayısıyla bazı programlara katılamayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın yapılacak Akkuyu NGS online katılacağını duyurdu.

'Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacak'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Yarın yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine Sayın Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacaktır. Mersin mitingimizin ise ileri bir tarihte yapılması planlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23