Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akkuyu NGS ve Mersin mitingi kararı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Nisan'da düzenlenecek Akkuyu Nükleer Güç Santrali açılışı ve Mersin mitingine online katılım sağlayacağını duyurdu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, rahatsızlığı dolayısıyla bazı programlara katılamayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın yapılacak Akkuyu NGS online katılacağını duyurdu.
'Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacak'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Yarın yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine Sayın Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacaktır. Mersin mitingimizin ise ileri bir tarihte yapılması planlanmaktadır” ifadelerini kullandı.