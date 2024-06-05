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Medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akit TV'ye ödül!
Medya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akit TV'ye ödül!

Yeniakit Publisher
2024-06-05 20:33:00 - 2024-06-05 20:52:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8. Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nde yılın sabah programı ödülünü AKİT TV'nin gündem belirleyen programı Manşetlerin Dili'ne verdi.

8'inci Anadolu Medya Ödülleri töreninde Akit TV'ye verilen ödülü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Manşetlerin Dili programının moderatörü Murat Alan aldı.

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan'ın sunumu Yeni Akit Gazetesi Yazarı Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun  analizleriyle Manşetlerin Dili hafta içi her gün 10:30'da Akit TV’de ekrana geliyor.

Akit TV’ye bir ödül daha
Akit TV’ye bir ödül daha

Aktüel

Akit TV’ye bir ödül daha


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