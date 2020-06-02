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Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ahmet Tekdal’ın ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Refah Partisi’nin kurucu üyesi ve eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal’ın vefatı dolayısıyla Tekdal’ın çocukları ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’la telefon görüşmesi gerçekleştirerek taziyelerini iletti.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 14:11:30 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ahmet Tekdal’ın ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Refah Partisi’nin kurucu üyesi ve eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal’ın vefatı dolayısıyla Tekdal’ın çocukları ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’la telefon görüşmesi gerçekleştirerek taziyelerini iletti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Refah Partisi’nin kurucu üyesi ve eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal’ın vefatı dolayısıyla çocukları Baha, Ömer ve Ayşenur Tekdal ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, merhum Ahmet Tekdal’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

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