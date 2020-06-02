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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Tekdal'ın ailesine taziye telefonu

Yeniakit Publisher
2020-06-02 14:08:21 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Tekdal'ın ailesine taziye telefonu

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kapatılan Refah Partisinin kurucu üyesi ve eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal'ın vefatı dolayısıyla ailesini arayarak başsağlığı diledi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Ahmet Tekdal'ın çocukları Baha, Ömer ve Ayşenur Tekdal'ın yanı sıra Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, merhum Ahmet Tekdal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

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