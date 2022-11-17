Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Kaya için nakli kubur çıkışı! Ödül gecesinde Kaya'yı linç edenleri hatırlattı..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya ev sahipliğinde düzenlenen G 20 Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan, Türkiye'ye dönüşte gazetecilere açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Kaya'nın naaşını Türkiye'ye getirmek istediğini söyledi.

"Ben tabii istedim ki nakli kubur yapmak suretiyle Fransa’dan alalım, burada defnini yapalım. Aile olumlu yaklaşmadı, onun için getiremedik. Yoksa o, bu toprakların insanı." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

Ona yapılanları, o geceyi unutmamız mümkün değil. Kusura bakmayın, bazıları kızıyor "niye öyle diyorsun" diye ama bu beyaz Türkler var ya; neler yaptılar malum.

Normal zamanda "Ahmet Kaya şöyle, Ahmet Kaya böyle…" Peki o gece yaptığınız ne? Neler demediler ki? Biz bir kez daha rahmet diliyoruz. Ama bizim nakli kubur teklifimiz hala masadadır. Bu teklifin değerlendirilmesiyle buna göre bir adım atılabilir. Çünkü bu topraklar, onun toprağıdır. Yeter ki aile bu konuda kararını versin ve adımı da ona göre atarız. Çünkü bu ülkede sevenlerinin olduğu kadar herhalde Fransa’da seveni olmaz.