Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adnan Menderes mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes'in idam edilişinin 58. yıl dönümüne ilişkin bir mesaj yayınladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İdam edilişinin 58. yıl dönümünde büyük hüzünle yad ettiğimiz Adnan Menderes, ömrünü ülkemizin demokratikleşmesine, gelişmesine adamıştır." dedi. Ayrıntılar geliyor....

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