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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin yaptırım tehditlerine rest!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırım tehditlerine resti çekti. Erdoğan, "Hedefimiz belli, herhangi bir yaptırım konusunda endişemiz yok. Barış Pınarı Harekatı hedeflerine ulaşana kadar devam edecek" dedi.

15 Ekim 2019 Salı 23:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin yaptırım tehditlerine rest!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan dönüşü gazetecilerle bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik uygulayacağı yaptırım kararıyla ilgili konuşarak, "Hedefimiz belli, herhangi bir yaptırım konusunda endişemiz yok. Barış Pınarı Harekatı hedeflerine ulaşana kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Hedefe ulaşana kadar devam edecek"

Erdoğan, "Harekat hedeflerine ulaşana kadar devam edecek. Hedefimiz belli, herhangi bir yaptırım konusunda endişemiz yok. Sahadaki gelişmeleri koordine etmek için ABD ve Rusya ile görüşüyoruz" dedi.

"Biz terör örgütüyle masaya oturmayız"

Terör örgütleriyle asla masaya oturmayacaklarını belirten Erdoğan "PKK/YPG hızla mevzi kaybediyor. Hedefimiz teröristlerin 32 kilometrekarelik alanın dışına çıkarılması. ABD'nin teklifine karşı 'Biz terör örgütüyle masaya oturmayız' diye cevap verdim" ifadelerini kullandı.

Trump ne demişti?

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı yazılı açıklamada, yakın zamanda şu anda görevde olan ve eskiden görev yapmış olan Türkiye hükümeti yetkililerine ve diğer kişilere "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki istikrarı bozan eylemlerine katkıda bulundukları" için yaptırım uygulanmasına yetki veren bir başkanlık kararnamesini imzalayacağını belirtmişti.

Bu açıklamanın ardından ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kapsayan başkanlık kararnamesini imzalamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptırım listesine alınmıştı.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 23:54
  1. Donald Trump
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. ABD

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