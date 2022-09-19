Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de FETÖ/PKK mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nde konuştu. Başkan Erdoğan, "Amerika'dan beklentimiz; dinimizi terörle aynı paranteze alan çarpık zihniyete ve Müslümanlara yönelik nefret eylemlerine karşı güçlü tedbirler almalarıdır." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aramızda binlerce kilometre olsa da kalplerimiz bir, sevinç ve hüzünlerimiz ortaktır. Hepimiz, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla birlikte nüfusu 95 milyonu bulan büyük bir aileyiz.

PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ'ye kadar terör örgütleriyle mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz. Terörün karanlık gölgesini bölgemizin üzerinden muhakkak kaldıracağız.

İşbirliği bekliyoruz

Amerikalı dostlarımızın PKK-YPG ve FETÖ ile mücadelemizde müttefiklik ruhuna yakışır şekilde, iş birliği içinde hareket etmesini bekliyoruz. FETÖ elebaşının ve örgüt mensuplarının Türk adaletine teslim edilmesi için Amerikan makamları nezdindeki girişimlerimizi titizlikle yürütüyoruz

Amerika'dan beklentimiz; dinimizi terörle aynı paranteze alan çarpık zihniyete ve Müslümanlara yönelik nefret eylemlerine karşı güçlü tedbirler almalarıdır. Önümüzdeki süreçte, Amerika ile iş birliğimizi ortak çıkarlar temelinde geliştirirken aramızdaki sorunları çözebilmeyi ümit ediyorum

Rusya Ukrayna savaşına değinen Başkan Erdoğan, "Savaşın diplomasi yoluyla sonuçlandırılması, bölgesel ve küresel ölçekteki menfi etkilerinin giderilmesine yönelik çabaları sürdüreceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan 2023 seçimleri konusunda ,"2023 seçimlerine büyük önem veriyoruz. Seçimleri milli irade şölenine dönüştürme arzusundayız." ifadelerini kullandı.