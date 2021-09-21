Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de kritik ekonomi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) 11. Türkiye Yatırım Konferansı’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Son dönemde yaşanan kritik gelişmeler ülkelerimiz arasındaki ortaklığın önemini bir kez daha göstermiştir. Devletler de bazı zamanlar görüş ayrılıkları yaşayabilir. Biz bunları karşılıklı saygı çerçevesinde diyalogla aşılabileceğini inanıyoruz.

Önemli olan her iki ülkede de kuvvetli siyasi anlayış ve iradenin bulunmasıdır. Biden'la 14 Haziran'da yaptığımız kapsamlı görüşmede bu konudaki irademizi teyit ettik. Sayın başkanla ekonomik ilişkilerimizin gelişmesi için mümkün... Ticaret hacmimizin 100 milyar dolara hedefe ulaşmasında mutabık kaldık.

Geçen sene 21 milyar dolara yükselmiştir. ABD Türkiye'nin en fazla Ihracat yaptığı ülkeler arasında 3. sırada yer almaktadır. İkili ticaret hacmimizin yıl sonunda 25 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz.

Ekonomik ve ticaret ilişkilerimizin gelişmesinde karşılıklı yatırımlarımızın artan önemi bulunuyor. ABD'nin Türkiye'deki yatırımları 13 milyar doları buldu. Türk yatırımcıları da ABD'de 7.2 milyar dolarlık yatırım yaptı. Ülkemiz salgın dönemi boyunca küresel tedarik zincirinin güvenilir bir halkası olduğunu göstermiştir.

Asya merkezli üretim ağına alternatif arayışında Türkiye stratejik konumuyla daha ön plana çıkmıştır. 2020 yılını büyüme ile kapattık. Geçtiğimiz yıl 1.8 büyüme oranıyla G20 ülkeleri arasında 2. sırada yer aldık. Bu ivmeyi 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7.2 oldu İhracatta yıllık bazda 210 milyar doları geride bıraktık.

İşbirliği mesajı verdi

Tek gündemi Türk-Amerikan ilişkilerini zehirlemek olan bazı lobilerin gerçek amacını çok iyi gördüğünüzü biliyorum. Bu art niyetli faaliyetlere karşı sağlam bir duruş sergileyeceğinize inanıyorum.