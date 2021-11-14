  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD açıklaması: Bunlar bizi ev sahibi yapacak
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD açıklaması: Bunlar bizi ev sahibi yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ezineli Yahya Çavuş Belgeseli'nin galasında gençlerle bir araya geldiği programda F-35 ve S-400'le ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 22:00:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD açıklaması: Bunlar bizi ev sahibi yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale'de gençlerle bir araya geldiği programda önemli açıklamalar yaptı.

Erdoğan, ABD'nin, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 Hava Savunma Sistemi'ni iade etmesini istediğini belirterek "Kendilerine biz şunu söyledik, biz niye geri iade edelim? Siz, bize verdiniz de biz almadık mı? Hem vermeyeceksin... Biz de başımızın çaresine bakacağız. Ruslardan böyle bir teklif bize geldi, oradan aldık. Siz veriyor musunuz? Vermediler." ifadelerini kullandı.

Bunlar bizi en sonunda ev sahibi yapacak

F-35 meselesinde de aynı yanlışın yapıldığını vurgulayan Erdoğan, "Biz, F-35'lerde 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık ama F-35'ler bize verilmedi. Şimdi yeni yeni bazı teklifler geliyor, bakalım ne olacak, ne derece doğru, sağlıklı bilmiyoruz. Ama bunlar bizi en sonunda ev sahibi yapacaklar. İnşallah onları da üreteceğiz. " diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Serdar Ortaç'tan pişmanlık itirafı: Allah belamı versin
Medya

Serdar Ortaç'tan pişmanlık itirafı: Allah belamı versin

Kumar bağımlılığı yüzünden servet kaybeden şarkıcı Serdar Ortaç, "Allah benim belamı versin" diyerek 11 milyon TL'ye yakın borcunun olduğunu..
Samuray kılıcıyla katledilmişti! Başak Cengiz'in annesinden anlamlı istek
Gündem

Samuray kılıcıyla katledilmişti! Başak Cengiz'in annesinden anlamlı istek

İstanbul'da kılıçlı saldırıda katledilen Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, kızının adının yaşatılmasını istedi.

Sabah namazı buluşmasına yoğun ilgi
Yerel

Sabah namazı buluşmasına yoğun ilgi

Eskişehir İl Müftülüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşmasına gençler başta olmak üzere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay