Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takıma tebrik telefonu!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Euro 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.
A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçına galibiyetle başladı.
Maçın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve oyuncuları telefonla arayarak tebrik etti ve başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın A Milli Takımın 3 golünü de ayrı ayrı değerlendirdiği telefon görüşmesine ait görüntüler TFF tarafından servis edildi.
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