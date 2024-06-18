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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takıma tebrik telefonu!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takıma tebrik telefonu!

Yeniakit Publisher
2024-06-18 23:58:00 - 2024-06-18 23:59:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Euro 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.

A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçına galibiyetle başladı.

Maçın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve oyuncuları telefonla arayarak tebrik etti ve başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın A Milli Takımın 3 golünü de ayrı ayrı değerlendirdiği telefon görüşmesine ait görüntüler TFF tarafından servis edildi.

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