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Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na destek mesajı
Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na destek mesajı

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı için video mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olarak yaşadığımız gururun hatırası hala yüreklerimizde yaşıyor. Şimdi yeni bir destanı yazmanın tam zamanı, inşallah bu destanı hep birlikte yazacağız." dedi.

Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı için video mesaj yayımladı.

A Milli Futbol Takımı oyuncularına seslenen Erdoğan, "Yarınki Avustralya maçıyla millet olarak heyecanla beklediğimiz Dünya Kupası yolculuğumuz başlıyor. 24 yıl sonra yaşayacağımız bu ilk Dünya Kupası heyecanı ülkemizin dört bir yanını sarmış durumda. Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a, İstanbul'dan Diyarbakır'a kadar 86 milyonun her bir ferdi bugün aynı duyguda birleşti." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizler, ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın en büyük sahnesine taşıyan Türkiye'nin evlatlarısınız. Sahaya çıktığınızda bu milletin duasını, umudunu, tarihini ve gururunu da omuzlarınızda taşıyacaksınız. Yarın ve daha sonra oynayacağınız maçlarda sahaya çıktığınız andan itibaren milletimizin desteğini yanınızda hissedeceksiniz." diye konuştu.

 

Binlerce kilometre uzakta olsalar da Türkiye'nin her hanesinde, her sokağında, her meydanında kalplerin A Milli Futbol Takımı için atacağını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 'Biz bitti demeden bitmez.' anlayışıyla mücadeleyi bırakmadığınıza, Türkiye için neleri başardığınıza defalarca şahit olduk. 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olarak yaşadığımız gururun hatırası hala yüreklerimizde yaşıyor. Şimdi yeni bir destanı yazmanın tam zamanı, inşallah bu destanı hep birlikte yazacağız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Vurduğunuz gol olsun, bayrak sizde, umut sizde, dua sizde, yolunuz, bahtınız açık olsun, Bizim Çocuklar."

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