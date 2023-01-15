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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masa yorumu: Dünya liderlerinin itibar göstermesini bekliyorlar!Bu saçmalık
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masa yorumu: Dünya liderlerinin itibar göstermesini bekliyorlar!Bu saçmalık

Gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6'lı masayı kastederek 'Kendilerinin itibar etmediği bir siyasetçiye, Amerika'sından Rusya'sına, Çin'inden Avrupa'sına dünya liderlerinin itibar göstermesi'ni istiyorlar' diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 21:53:00 - 2023-01-15 21:56:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masa yorumu: Dünya liderlerinin itibar göstermesini bekliyorlar!Bu saçmalık

Aday bile çıkaramayan 6'lı masayı Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştirdi.

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine değinerek, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı adayı olarak iradesi olmayan, kendi başına karar alamayan, talimatla hareket edecek güdümlü bir figür tarifi yapıyorlar. Kendilerinin bile güvenmediği birine milletimizin güvenmesini istiyorlar. Kendilerinin itibar etmediği bir siyasetçiye, Amerika'sından Rusya'sına, Çin'inden Avrupa'sına dünya liderlerinin itibar göstermesini bekliyorlar. Trajikomik bu tabloyu da yüzleri hiç kızarmadan, gençlerimize 'eşitlikçi demokrasi' diye yutturmaya kalkıyorlar. Gençlerimizin zaten böyle bir şeyi yutmayacağını çok iyi biliyorum. Benim bildiğim, tanıdığım gençler böyle bir saçmalığa ve akıl tutulmasına asla itibar etmez. 2023 seçimleri tüm bu saçmalıkların, zırvaların çöpe atıldığı, Türkiye Yüzyılı'nın güneş gibi üzerimize doğduğu bir milat olacaktır. Bu konuda en çok siz gençlerimize güveniyorum ve şimdi de siz gençleri dinlemek istiyorum.

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