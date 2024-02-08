Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı: Verdiğimiz mücadelenin şahidi millettir

Adıyaman bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kahta ilçesinde milleti ile buluştu.

Erdoğan depremin ağır hasar bıraktığı şehirde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Kahtalı kardeşlerime 14-28 Mayıs seçimlerindeki güçlü destekleri için teşekkür ediyorum.

Kahta deyince akla ne gelir? Söz verdi mi sözünü yerine getirir.

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İnanıyorum ki 31 Mart seçimlerinde Kahta bu defa sandıkları patlatacak.

İlçemizin yeniden ayağa kalkması için ne gerekiyorsa onu yapmaktan geri durmayacağız.

6 Şubat'tan bu yana verdiğimiz mücadelenin şahidi millettir.

Ağır kış şartlarına ve deprem alanının büyüklüğüne rağmen ilk günden itibaren depremzedelerimize ulaşmak için seferber olduk.