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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 üniversiteye rektör ataması
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 üniversiteye rektör ataması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'ne rektör atadı.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 05:17:00 - 2021-10-05 05:19:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 üniversiteye rektör ataması

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mustafa Berktaş, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü'ne ise Prof. Dr. Hasan Uslu atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

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