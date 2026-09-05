Doğanın tırmanış ustası bu kez şaşırttı! Yaban keçisi ağacın tepesine çıktı

Artvin’de yaban keçisinin alışılmışın dışındaki görüntüsü dikkat çekti. Kayalık ve dik yamaçlarda yaşamını sürdüren keçi, bu kez bir ağacın dalları arasında görüntülendi.

“Doğasında var”

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, görüntüleri sosyal medya hesabından, "Doğasında var! Yaban keçileri için sınırları biz belirlemiyoruz. Kayalıklar, sarp yamaçlar, hatta ağaçlar Doğanın her köşesi onların yaşam alanı" ifadeleriyle paylaştı.

Yaban keçisinin ağacın tepesindeki sıra dışı anları kameraya yansırken, görüntüler doğanın usta tırmanıcılarının yaşam mücadelesini bir kez daha ortaya koydu.