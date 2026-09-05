  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ali Karahasanoğlu'ndan dikkat çeken Melih Gökçek çıkışı: İftiralarınız sakız mı oldu? Metin Öztürk’ten Sert Tepki: "Ne Yaparsanız Yapın, Galatasaray Yine Şampiyon Olacak!" Rum kesiminden yeni alçaklık! Mekke Savunma İttifakı'na Mısır da katılırsa dengeler değişir! ABD ve Çin seviyesinde dev güç Sudan çok petrolü olan komşu ülkenin vatandaşları benzin bulamıyor! Bolu Belediyesi operasyonunda sıcak gelişme! Tanju Özcan dahil 7 kişi tutuklandı Cumhurbaşkanı imzasıyla 35 İle yeni müftü atandı 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı 5 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi 5 Eylül 1071: Hatîb-i Bağdâdî'nin vefatı (Hadis Hâfızı ve Tarihçi)
Yaşam Doğanın tırmanış ustası bu kez şaşırttı! Yaban keçisi ağacın tepesine çıktı
Yaşam

Doğanın tırmanış ustası bu kez şaşırttı! Yaban keçisi ağacın tepesine çıktı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Artvin’de sarp kayalıklarda sıkça görülen yaban keçisi, bu kez ağacın tepesine çıktı. Dallar arasında ilerleyen keçinin o anları kameraya yansıdı...

Artvin’de yaban keçisinin alışılmışın dışındaki görüntüsü dikkat çekti. Kayalık ve dik yamaçlarda yaşamını sürdüren keçi, bu kez bir ağacın dalları arasında görüntülendi.

 

“Doğasında var”

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, görüntüleri sosyal medya hesabından, "Doğasında var! Yaban keçileri için sınırları biz belirlemiyoruz. Kayalıklar, sarp yamaçlar, hatta ağaçlar Doğanın her köşesi onların yaşam alanı" ifadeleriyle paylaştı.

 

Yaban keçisinin ağacın tepesindeki sıra dışı anları kameraya yansırken, görüntüler doğanın usta tırmanıcılarının yaşam mücadelesini bir kez daha ortaya koydu.

6 yıl sonra yakalandılar: Yaban keçisi avcılarına ceza yağdı
6 yıl sonra yakalandılar: Yaban keçisi avcılarına ceza yağdı

Gündem

6 yıl sonra yakalandılar: Yaban keçisi avcılarına ceza yağdı

Kayalıklardan peş peşe atladılar! Nesli tehlike altındaki dağ keçileri böyle görüntülendi
Kayalıklardan peş peşe atladılar! Nesli tehlike altındaki dağ keçileri böyle görüntülendi

Yaşam

Kayalıklardan peş peşe atladılar! Nesli tehlike altındaki dağ keçileri böyle görüntülendi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23