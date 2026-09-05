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Eve varmak saatler sürüyor: Asırlık düğün geleneği duyanları şaşırttı

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Eve varmak saatler sürüyor: Asırlık düğün geleneği duyanları şaşırttı

Bursa’da asırlardır yaşatılan düğün geleneği gereği yol ortasında kahve pişiren damadın gelin arabası, 200 metrelik yolu tam 4 saatte aşabildi.

#1
Foto - Eve varmak saatler sürüyor: Asırlık düğün geleneği duyanları şaşırttı

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Derekızık köyündeki düğün geleneği bir asırdır sürdürülüyor. Zonguldak'tan Bursa'ya gelin olan Tuğba Yılmaz'ın bulunduğu gelin aracının önü köy girişinde bir kamyonla kesildi. Damat evine yaklaşık 200 metre kala başlayan gelenek nedeniyle gelin aracı ancak 4 saat sonra evin önüne ulaşabildi.

#2
Foto - Eve varmak saatler sürüyor: Asırlık düğün geleneği duyanları şaşırttı

Köyün gençleri önce damadı çağırarak birlikte oynadı. Ardından gelin aracının önüne tepsilerle yemek istedi. Yemeklerini yiyen gençler, yaklaşık her saat başında tepsileri 10 metre ileri taşıdı. Gelin ile damat bu sırada araçta beklemeyi sürdürdü.

#3
Foto - Eve varmak saatler sürüyor: Asırlık düğün geleneği duyanları şaşırttı

DAMADIN HAMARATLIĞI KAHVEYLE SINANDI: Damat evine yaklaşılırken bazı köy sakinleri bu kez köy tavuğu istedi. Bu talep karşılık bulunca tavuklara kurdele bağlandı, köy sakinleri tavukları boyunlarına asarak müzik eşliğinde oynadı. Gençler daha sonra damadın hamarat olup olmadığını görmek için yolun ortasında Türk kahvesi pişirmesini istedi. Damat Serdar Kitapçı, piknik tüpünde kahve hazırlayıp ikram etti. Kahveler beğenilince yol yeniden açıldı.

#4
Foto - Eve varmak saatler sürüyor: Asırlık düğün geleneği duyanları şaşırttı

DAMADIN ANNESİNDEN ÇEYİZ TABAĞI İSTEDİLER: Damat evinin önünde bu kez damadın annesinden kırılmak üzere en değerli tabak takımından bir parça istendi. Kısa süren pazarlığın ardından anne, kendi çeyizinden birkaç tabağı gençlere verdi. Tabağın kırılmasının ardından Tuğba Yılmaz ile Serdar Kitapçı eve girebildi. Ancak gelenek burada da sona ermedi. Gençler damadı yeniden sokağa çağırdı ve "tatlı dilli" olması için ağzına lokum doldurdu. Sağdıç ile damadın kardeşi de aynı uygulamadan nasibini aldı.

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