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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 2022 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu Arjantin’e tebrik mesajı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 2022 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu Arjantin’e tebrik mesajı

2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kupayı kazanan Arjantin'i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2022-12-18 22:00:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 2022 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu Arjantin’e tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tarihin en çekişmeli final maçlarından birinin ardından 2022 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu olan Arjantin’i ve tüm Arjantinlileri en içten dileklerimle tebrik ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani’nin davetine icabetle, 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni’ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası’nı kazanan Arjantin’i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Tarihin en çekişmeli final maçlarından birinin ardından 2022 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu olan Arjantin’i ve tüm Arjantinlileri en içten dileklerimle tebrik ediyorum."

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