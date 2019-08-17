Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümünde bir mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde sosyal medya hesabından önemli bir mesaj yayınladı. Gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz Erdoğan mesajında, "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hiçbir zaman unutmayacağımız bu felaketin sebep olduğu kayıpların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz." dedi.

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