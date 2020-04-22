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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. yıl mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 100. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

2020-04-22 17:18:00 - 2020-04-22 17:31:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı

"Şanlı tarihimizin en önemli sembollerinden biri olan TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak.

23 Nisan 1920 ruhu, bağımsızlık azmimiz, birlik ve beraberliğimize olan inancımız gelecek nesillere aktaracağımız en büyük emanetimizdir.

Türkiye, çocuklarımızın ve gençlerimizin omuzlarında yükselecek, onların dinamizmi ve coşkusuyla 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşacaktır. "

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Yorumlar

Türkün Şanlı ATA'sına selam olsun.

ATATÜRK sayesinde saltanattan Milli Egemenliğin Halkta olduğu Demokrasiye geçtik. Mekanı cennet olsun Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ümüzün ve silah arkadaşlarının.
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Hedef Büyük

2023 ve 2071 de neymiş, Türk milleti bu cumhuriyeti ilelebet yaşatacaktır. Hem de " demokratik, laik,sosyal hukuk devleti" olarak.
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