Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi! Erzurumlular karanfillerle karşıladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting programı için geldiği Erzurum’da havalimanından kent merkezine gelinceye kadar yol üzerinde vatandaşların yoğun sevgi gösterileriyle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting programı için geldiği Erzurum’da havalimanından kent merkezine gelinceye kadar yol üzerinde vatandaşların yoğun sevgi gösterileriyle karşılandı.
Yüzlerce vatandaşın ellerindeki karanfilleri attığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konvoyu yoğun kalabalıkta ilerlemekte güçlük çekti. Otobüsten vatandaşlara selam vererek karşılık veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum’un mitingde katılım rekoru kırdığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan hediye dağıttı
Vatandaşlara otobüsten hediyeler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 500 metrelik yolu yarım saate geçebilerek miting alanına gelebildi.
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