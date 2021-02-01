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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Müslüm Gürses sürprizi: Hasret kalmışız bunlara
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Müslüm Gürses sürprizi: Hasret kalmışız bunlara

Antalya AK Parti İl Teşkilatı, Müslüm Gürses şarkısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz yaptı. AK Gençlik'in hep birlikte eşlik ettiği şarkı sürprizine sevinen Erdoğan, "Hasret kalmışız bunlara yahu." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 16:58:00 -

Antalya AK Parti İl Teşkilatı, Müslüm Gürses'in Seni Yazdım şarkısını hep bir ağızdan söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a canlı yayında sürpriz yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerine canlı bağlantıyla katılarak konuşma yaptı.

Müslüm Gürses sürprizi

Kongrede Antalya AK Parti İl Teşkilatı'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Müslüm Gürses'in Seni Yazdım şarkısıyla sürpriz geldi.

Şarkının nakarat kısmındaki "Böyle bir aşk görülmemiş dünyada. Ne geçmişte ne de bundan sonra da. Arasalar bulamazlar rüyada. Göremezler seni yazdım kalbime." sözlerini AK Partililer, kongrede hep bir ağızdan söylerken; Cumhurbaşkanı Erdoğan da gülümseyerek "Hasret kalmışız bunlara yahu." ifadelerini kullandı.

 

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