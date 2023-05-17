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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'a liderlerden seçim tebriği
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a liderlerden seçim tebriği

Yeniakit Publisher
2023-05-17 21:29:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a liderlerden seçim tebriği

14 Mayıs seçimlerinde CHP'ye fark atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı liderler telefonla arayarak tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı liderler telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebriklerini iletti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid en-Nehyan, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebriklerini iletti.

İkinci tur için başarılar dilediler

 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seçimin ikinci turunda da başarılar diledi ve seçimlerin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

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