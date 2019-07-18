0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Zuhal Olcay'ın cezası belli oldu

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezası alan Zuhal Olcay'ın cezasını onadı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 21:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Zuhal Olcay'ın cezası belli oldu

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Zuhal Olcay'a, bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle verilen ve ertelenen 11 ay 20 gün hapis cezasını oy birliğiyle onadı.

Sanatçı Zuhal Olcay'ın, bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle verilen ve ertelenen 11 ay 20 gün hapis cezas Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından oy birliğiyle onandı.

Temyiz istemi reddedildi

Kararın gerekçesinde, yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun yapıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemin doğru nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğunun anlaşıldığı ifade edildiği. Bu nedenle katılan vekilinin temyiz dilekçesinde ileri sürdüğü gerekçeler yerinde görülmediğinden, temyiz istemi reddedildi.

Dava açılma süreci ihbar ile başlamıştı

Zuhal Olcay'a dava açılması süreci bir ihbar ile başlamıştı. 155 Polis İhbar Hattı'nı arayan bir kişi, Zuhal Olcay'ın, 5 Ağustos 2016'da, Kadıköy'de bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerecek şekilde eliyle hareket yaptığını öne sürdü. Bunun üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Hazırlanan iddianamede, Zuhal Olcay'ın "cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi, yargılama sonunda Olcay'ı "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 10 ay hapis cezası verdi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanık Zuhal Olcay hakkındaki cezayı 11 ay 20 güne çıkarmıştı. Erdoğan'ın avukatları ise Ceza Dairesi'nin sanık Olcay hakkında 11 ay 20 günlük hapis cezasının ertelenmesi yönünde verdiği kararı temyiz etmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 21:31
  1. İstanbul
  2. Zuhal Olcay
  3. Recep tayyip erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dışişleri’nden Afganistan’daki terör saldırısına kınama
    1. Dışişleri’nden Afganistan’daki terör..
    2. Derrick Williamskimdir? | Fenerbahçe..
    3. Fenerbahçe’de yeni sezon formaları..
    4. Futbol: TFF 1. Lig
    5. İtalya'da koalisyon ortakları..
    6. Su-35 hava uçağı nedir? Su-35 Teknik..
    7. Can pazarının yaşandığı feribottaki..
    8. Bakan Akar, ABD’nin F-35 kararını..
    9. Alanya’da kaçak ve sahte içki..
    10. Başkan Tekin Meslek Yüksek Okulunu..
    11. Doğu Perinçek: ABD Meral Akşener'i..
    12. 3. kattaki balkondan düşen çocuk..
    13. Meksika uyuşturucu karteli elebaşı El..
    14. "AK Parti'ye terör örgütüyle ilişkili..
    15. Trump: “Önceki yönetim Türkiye..
    16. Şamil Tayyar: Bu kripto FETÖ'ye..
    17. Elma sirkesiyle yüz yıkamanın etkileri
    18. Kana Bıyık, Gazişehir Gaziantep'te
    19. AFAD heyeti Yemen'de insani yardım..
    20. Trump'tan yeni Türkiye açıklaması
    21. Galatasaray, Seri'yi kadrosuna kattı
    22. Bakan Akar'dan "F-35" açıklaması
    23. Ataşehir’de üç katlı apartmanın çatısı..
    24. Yardım için gelen polis aracına..
    25. Bakan Akar: "F-35 programından..
    26. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanatçı..
    27. Başkent’te otomobil dolandırıcılarına..
    28. Galatasaray, Seri’yi resmen kiraladı
    29. Akar'dan ABD'ye 'F-35' uyarısı: Bu..
    30. Galatasaray, Fildişili yıldız Michael..
    Fehmi Koru Batı ağzıyla konuştu: Endişeli ve kaygılıyım
    Fehmi Koru Batı ağzıyla konuştu: Endişeli ve kaygılıyım
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Davutoğlu’ndan sitem! ‘Beni neden istemiyorlar bilmiyorum’
    Davutoğlu’ndan sitem! ‘Beni neden istemiyorlar bilmiyorum’
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!