Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hadsiz eleştirilerde bulunan CHP’liye ağzının payını verdi

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı’ya sert tepki gösterdi. CHP’li Saatçı’ya “Bre densiz! Vatanseverlik destekle olur, köstekle değil” diye seslenen ve toplumu zehirleyen bir dil kullanmakla suçlayan Yavuz şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanımız, tüm Bakanlıklarımız ve kurumları, AFAD, Jandarma, Kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz, sağlık ekiplerimiz, madencilerimiz, gönüllüler her kesimden vatandaşlarımız, bu depremle mücadelenin bir parçası olarak bir ve beraber şekilde kenetlenerek yardıma koştuğunu birileri görmek istemese de, bizler ve milletimiz ilk günden itibaren gördük ve görmeye devam ediyoruz. Tabii birilerinin nasıl şirazesinden çıkarak, depremden menfaat elde etmek için çabaladığını da görüyoruz”

'Acıya fitneyle, yalanla koşanları bu millet affetmeyecek'

Yavuz, “6 Şubat’ta gerçekleşen iki büyük deprem felaketinin ilk saatlerinden itibaren afet bölgesinde çalışmalara başladık. Asrın felaketi olarak nitelendirilen süreç içerisinde biz insanların kurtarılması, enkazın kaldırılması, barınma ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışıyorken, ülkemizden ve 100’den fazla ülkeden binlerce arama kurtarma personeli sahada çalışıyorken birilerinin yıkım siyaseti izleyerek kullandıkları dil ne yazık ki toplumumuzu zehirleyen bir dil haline gelmiştir. CHP Aydın İl Başkanı da bu dili kullananlar arasına katılmıştır. Vatanseverlik birlik ve beraberlik ruhunun öneminin yüksek olduğu şu günlerde destekle olur, köstekle olmaz… Devlet ve millet bir arada elindeki tüm imkanlarla depremzedelerin acılarını sarmaya çalışıyor. Bunu göremeyen, milletle hemhal olmayan güruh, başka alemde yaşayan, zihinlerini ve vicdanlarını başkalarına kiraya veren insanlar olduklarını, Türkiye’nin en büyük sorununun muhalefet olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldular. Bizler bu siyasetin de, toplumsal birlikteliğin de zehirlenmesine izin vermeyeceğiz. Acıya fitneyle, yalanla koşanları bu milletin asla affetmeyeceğini geçmişte defalarca gördük... Dünyanın en büyük deprem felaketlerinden birini yaşıyorken siyaset yapmak, bu cümlelerle muhatap olmayı gerektirir. Her şeye rağmen bir olacağız, beraber olacağız, birlikte yaralarımızı sararak kardeşliğimizi pekiştireceğiz”