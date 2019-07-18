Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Doğu Türkistanlı Abulikemu Maimatiming isimli vatandaşın Cuma günü Çin'e iade edilecek olmasına tepki gösteren Müdafa-i İslam Derneği, sosyal medya üzerinden çağrı yaparak Konya Valiliği'ne başvuru yapılmasını istedi.

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Müdafa-i İslam Derneği Genel Koordinatörü İbrahim Ceylan, "Sosyal medya hesabımıza Doğu Türkistanlı ailelerden mesajlar gelince biz de durumu Konyalılarla paylaştık." dedi.

İbrahim Ceylan, Maimatiming'in iadesine ilişkin şunları söyledi:

"Abulikemu Maimatiming adlı Doğu Türkistanlı kardeşimiz yarın Çin'e iade edilecek. Çin Hükümeti; Müslüman olan ve İslam'i değerleri benimseyerek yaşayan tüm insanları 'terörist' ilan ediyor. Yani biz bu kardeşimizi Çin'e iade ettiğimiz zaman, onun idam edilmesine göz yummuş oluyoruz."

1945 yılında 146 Azerbaycanlı insanın katledildiği 'Boraltan Köprüsü Katliamı'nı hatırlatan Ceylan sözlerine şöyle devam etti:

"Yarın bizim Doğu Türkistanlı Abulikemu Maimatiming'i Çin'e teslim etmemiz bana 1945 yılında yaşanan o acı olayı hatırlatıyor. CHP iktidarı Azerbaycan'dan kaçarak Türkiye'ye sığınan 146 Azerbaycanlı kardeşimizi başında Stalin'in olduğu Sovyet rejimine teslim etmiş ve katledilmelerine sebep olmuştu. Bizim Türkiye'den başka sığınacak yeri olmayan Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi iade etmemizin bu olaydan hiçbir farkı yok."

Boraltan'da ne olmuştu?

1945 yılında Türkiye milli şef (İsmet İnönü) dönemindeydi. Cumhurbaşkanı aynı zamanda CHP'nin başındaki İsmet İnönü'ydü. O dönem yani "milli şef" döneminde Azerbaycan'dan kaçarak Türkiye'ye sığınan 146 Azerbaycanlı aydın, başında Stalin'in olduğu Sovyet rejimine teslim edilmiş ve katledilmişti. Bu acı olay tarihe "Boraltan Köprüsü Katliamı" olarak geçmişti.