Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı çıkışı Antalya'da sevgi seli
Antalya Diplomasi Forumu (ADF) için Antalya’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Belek Turizm Merkezi’ndeki Mecek Camii’nde kıldı.
Cami bahçesindeki vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, onlarla bir süre sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.
Camiye ailesiyle gelen küçük bir çocuğa oyuncak ve 200 TL harçlık veren Erdoğan, vatandaşların sorunlarını dinledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde gerçekleşecek 3’üncü Antalya Diplomasi Forumu'na 147 ülkeden 19 devlet ve hükümet başkanı ile 73 bakan katılacak.