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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir telefon daha
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir telefon daha

Yeniakit Publisher
2023-05-31 23:15:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir telefon daha

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim başarısını kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular da değerlendirildi.

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Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

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