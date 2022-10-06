Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakışı sosyal medyanın diline düşmüştü! CHP'li Engin Özkoç'tan açıklama

CHP'li Engin Özkoç, bugün TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a baktığı anlar hakkında da açıklamalarda bulundu.

Basın açıklamasında sosyal medyaya düşen fotoğrafı hakkında da konuşan Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakışı yerine Türk askerinin, Katar'daki Dünya Kupası'nın güvenliğini sağlamasını konuşmanın gerektiğini belirtti.

Özkoç konuya ilişkin, "Tayyip Erdoğan'a nasıl bakmışım.. Niye beni konuşuyoruz da gerçek meseleleri konuşmuyoruz. Türk askeri neden Katar'daki Dünya Kupası'nın güvenliğini sağlıyor. " dedi.

"Türk askeri neden Katar'daki Dünya Kupası'nın güvenliğini sağlıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayranlıkla baktığı anlara ilişkin Engin Özkoç şu ifadeleri kullandı:

Engin Özkoç, Recep Tayyip Erdoğan'a çok hüzünlü baktı onun yaptığı konuşmadan sonra. Yandaş medyanın bütün haberlerinde bu geçiyor. Küfür dilini kullanan, kirli bir dil kullanan, baskıcı bir yöntem kullanan, gençleri ve kadınları aşağılayan haz etmediğim bir insana nasıl bakıyorsam öyle baktım. Çok merak ediyorsanız aynı bu duygular içerisinde baktım. Niye beni konuşuyoruz da gerçek meseleleri konuşmuyoruz. Türk askeri neden Katar'daki Dünya Kupası'nın güvenliğini sağlıyor.