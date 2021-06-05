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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağza alınmayacak hakaretler eden müptezel gözaltında!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağza alınmayacak hakaretler eden müptezel gözaltında!

Şehinşah adlı müptezel rapçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ettiği hakaretlerden dolayı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 22:42:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağza alınmayacak hakaretler eden müptezel gözaltında!

 Yeniakit.com.tr 

Piyasada Şehinşah adıyla bilinen müptezel rapçi Ufuk Yıkılmaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ettiği hakaretler sebebi ile gözaltına alındı. Yıkılmaz, gözaltına alındığını twitter hesabından duyurdu:

"Eve giderken, cb hakaretten havalimanında gözaltına alındım arkadaşlar. Yine nezarethanedeyim... takip edemiyorum bir sürü dosya var birini kovalıyom diğeri çıkıyo. sabır dileyin bana tek isteğim. (Genel)"

Sol medyanın algı çabası

'Özgürlük' tanımını her türlü hakaretin serbest olduğu şeklinde yorumlayanlar, Ufuk Yıkılmaz adlı müptezelin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ettiği ağza alınmayacak hakaretleri gündeme getirmek yerine, sadece onun gözaltına alındığını söyleyerek algı oluşturdu.

Ağza alınmayacak hakaretlerinden sadece birkaçı:

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Yorumlar

Boşnak

Söyleyecek sözü olmayanlar böyle saçmasapan konuşurlar,bunların anası babası kim,bunlara ne yedirip içirmişler.
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Adil

şöhret olma maskaralığı...
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