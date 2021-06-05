Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağza alınmayacak hakaretler eden müptezel gözaltında!

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Piyasada Şehinşah adıyla bilinen müptezel rapçi Ufuk Yıkılmaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ettiği hakaretler sebebi ile gözaltına alındı. Yıkılmaz, gözaltına alındığını twitter hesabından duyurdu:

"Eve giderken, cb hakaretten havalimanında gözaltına alındım arkadaşlar. Yine nezarethanedeyim... takip edemiyorum bir sürü dosya var birini kovalıyom diğeri çıkıyo. sabır dileyin bana tek isteğim. (Genel)"

Sol medyanın algı çabası

'Özgürlük' tanımını her türlü hakaretin serbest olduğu şeklinde yorumlayanlar, Ufuk Yıkılmaz adlı müptezelin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ettiği ağza alınmayacak hakaretleri gündeme getirmek yerine, sadece onun gözaltına alındığını söyleyerek algı oluşturdu.

Ağza alınmayacak hakaretlerinden sadece birkaçı: