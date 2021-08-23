Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zor günlerde milletimize heyecan yaşattınız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kükkiyesi'nde Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan milli sporcularla bir araya geldi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Ülkemizi gururla temsil eden siz sporcularımızla, antrenörlerimizle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Tokyo 2020, salgın ortamında seyircisiz olarak düzenlenen ilk Olimpiyatlar olmanın yanında siz sporcularımızın elde ettiği başarılar bakımdan hafızlara kazınmıştır.

"Türkiye büyük bir başarıya imza atmıştır"

Türkiye iki altın, iki gümüş, 9 bronz ile toplam 13 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Sadece madalya sayısı açısından değil kadın sporcularımızın elde ettiği başarılar bakımdan tarihe geçmiştir. Kazandığımızın 13 madalyadan beşi kadın sporcular tarafından ülkemize getirilmiştir.

"Zor günlerde milletimize heyecan yaşattınız"

Sizler sadece madalya kazanmadığınız aynı zamanda 7'den 70'e milletimizin tamamının gönlünü de kazandığınız. Başarılarla gençlerimiz için umut kaynağı oldunuz. Yangın ve sel felaketleriyle mücadele ettiğimiz zor günlerde milletimize heyecan yaşattınız.

"Spora ve sporculara bakışı değiştirdik"

Attığımız adımlarla spora ve sporculara bakışı değiştirdik. Ülkemizdeki toplam spor tesislerini artırdık. Lisanlı sporcu sayımız 10 milyon 376 bine çıktı. Spor kulüplerimizin sayısı 3 kattan fazla arttı. Sporcu eğitim merkezlerinde toplam bin 671 sporcumuz bulunmaktadır.

Cumhuriyetimizin 100. yılına sporda da hedeflere çok yaklaşan bir ülke olarak gireceğiz"