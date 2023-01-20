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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Üstlenmeye hazırız
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Üstlenmeye hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüşme yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-01-20 18:07:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Üstlenmeye hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna'da çarşamba günü yaşanan elim helikopter kazası dolayısıyla taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için güçlü diplomatik katkı vermeye, bu süreçte kolaylaştırıcılık ve ara buluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını yineledi.

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