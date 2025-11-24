Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Güney Afrika ziyaretini tamamlayarak gece saatlerinde ‘TUR’ uçağıyla Ankara’ya döndü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki temaslarının ardından G20 Liderler Zirvesi programını tamamlayıp yurda döndü.
Erdoğan’ı taşıyan ‘TUR’ uçağı, saat 01.40’ta Ankara Esenboğa Havalimanına iniş yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile çeşitli kurumların yetkilileri karşıladı.
GÜNEY AFRİKA PROGRAMI TAMAMLANDI
Erdoğan, G20 temasları sırasında çok sayıda liderle ikili görüşme yapmış, zirve kapsamında düzenlenen toplantılarda Türkiye'nin küresel meselelerdeki pozisyonunu aktarmıştı.
Cumhurbaşkanı’nın gündeminde ekonomi, enerji, Gazze krizi ve uluslararası güvenlik başlıkları öne çıkmıştı.
