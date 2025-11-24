  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

DEM Partili Tuncer Bakırhan’ın Mustafa Kemal örneği gündem oldu! “10 kilometre öteye…”

Hain teröristler yine saldırdı! Çok sayıda şehit var

Komisyon İmralı’ya gidiyor! Külliye’den ilk yorum geldi: “Fikri provokasyon” vurgusu

Katil Netanyahu, ateşkes anlaşmasını yok saydı: Lübnan ve Gazze’ye vurmaya devam edeceğiz

Bakanlık harekete geçti! İnanç ve değerlere hakaret eden ürün satışa sunulmuş

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Rize’de konuştu! Konuşma yaptığı okulda Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıntısı

Erdoğan’dan G20’de tarihi Filistin yorumu: 1967 sınırları olmadan küresel barış mümkün değil

Ukrayna’dan Putin’i kızdıracak hamle geldi! Zelenski barış temsilcilerini seçti İşte o ülkeler…

Türkiye’nin lojistik hamlesinde yeni aşama! Bakan Uraloğlu 9 projeyi açıkladı!

Hafriyatçıyı Sistem'e sokan Müsavat Dervişoğlu: Siyasetin kirli kulislerine tepki gösterdi
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Güney Afrika ziyaretini tamamlayarak gece saatlerinde ‘TUR’ uçağıyla Ankara’ya döndü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki temaslarının ardından G20 Liderler Zirvesi programını tamamlayıp yurda döndü.

Erdoğan’ı taşıyan ‘TUR’ uçağı, saat 01.40’ta Ankara Esenboğa Havalimanına iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile çeşitli kurumların yetkilileri karşıladı.

GÜNEY AFRİKA PROGRAMI TAMAMLANDI

Erdoğan, G20 temasları sırasında çok sayıda liderle ikili görüşme yapmış, zirve kapsamında düzenlenen toplantılarda Türkiye'nin küresel meselelerdeki pozisyonunu aktarmıştı.

Cumhurbaşkanı’nın gündeminde ekonomi, enerji, Gazze krizi ve uluslararası güvenlik başlıkları öne çıkmıştı.

Erdoğan’dan G20’de tarihi Filistin yorumu: 1967 sınırları olmadan küresel barış mümkün değil
Erdoğan’dan G20’de tarihi Filistin yorumu: 1967 sınırları olmadan küresel barış mümkün değil

Gündem

Erdoğan’dan G20’de tarihi Filistin yorumu: 1967 sınırları olmadan küresel barış mümkün değil

Erdoğan’dan Meloni’ye kritik görüşme! G20 zirvesinde neler konuşuldu?
Erdoğan’dan Meloni’ye kritik görüşme! G20 zirvesinde neler konuşuldu?

Gündem

Erdoğan’dan Meloni’ye kritik görüşme! G20 zirvesinde neler konuşuldu?

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Rize’de konuştu! Konuşma yaptığı okulda Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıntısı
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Rize’de konuştu! Konuşma yaptığı okulda Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıntısı

Spor

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Rize’de konuştu! Konuşma yaptığı okulda Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıntısı

Erdoğan’a hayran olduğunu söyleyen Hint gazeteci bakın ne hediye etti
Erdoğan’a hayran olduğunu söyleyen Hint gazeteci bakın ne hediye etti

Siyaset

Erdoğan’a hayran olduğunu söyleyen Hint gazeteci bakın ne hediye etti

Meloni, ABD'nin Ukrayna barış planını değerlendirdi: Müzakerelerdeki en iyi gelişme Erdoğan’ın sürece dahil olması
Meloni, ABD'nin Ukrayna barış planını değerlendirdi: Müzakerelerdeki en iyi gelişme Erdoğan’ın sürece dahil olması

Gündem

Meloni, ABD'nin Ukrayna barış planını değerlendirdi: Müzakerelerdeki en iyi gelişme Erdoğan’ın sürece dahil olması

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23