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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Suudi Arabistan'a ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 02.00'de yurda döndü.

Yeniakit Publisher
2022-04-30 09:30:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından Cidde'den özel uçak "TUR" ile saat 02.00'de İstanbul'a geldi.

Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul karşıladı.

Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da aynı uçakla yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile havalimanından ayrılarak Kısıklı'daki konutuna geçti.

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