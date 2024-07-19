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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız Sarayı'nı gezdi
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız Sarayı'nı gezdi

Yeniakit Publisher
2024-07-19 23:59:00 - 2024-07-20 00:01:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Saraylar Başkanlığı tarafından restorasyon, peyzaj ve iyileştirme çalışmaları tamamlanan Beşiktaş'taki Yıldız Sarayı'nı gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Saraylar Başkanlığı tarafından restorasyon, peyzaj ve iyileştirme çalışmaları tamamlanan Beşiktaş'taki Yıldız Sarayı'nın açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından sarayı gezerek Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız'dan eserler ve saray hakkında bilgi aldı.

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