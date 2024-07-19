Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız Sarayı'nı gezdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Saraylar Başkanlığı tarafından restorasyon, peyzaj ve iyileştirme çalışmaları tamamlanan Beşiktaş'taki Yıldız Sarayı'nı gezdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Saraylar Başkanlığı tarafından restorasyon, peyzaj ve iyileştirme çalışmaları tamamlanan Beşiktaş'taki Yıldız Sarayı'nın açılış törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından sarayı gezerek Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız'dan eserler ve saray hakkında bilgi aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Spor
"Erdoğan baskı yapmadı" diyen İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan flaş çağrı: Yarından tez istifa etsinler
Medya
Ahmet Hakan'dan, olay "FETÖ" ve "Erdoğan" yazısı! "Net cevabım şudur" diyerek tüm Türkiye'ye böyle duyurdu