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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Devlet Başkanı Reddy ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Devlet Başkanı Dame Patsy Reddy’i telefonla arayarak terör saldırısını lanetlediğini bildirdi.

15 Mart 2019 Cuma 18:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Devlet Başkanı Reddy ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Devlet Başkanı Dame Patsy Reddy’i telefonla arayarak terör saldırısını lanetlediğini bildirdi.


Seçim çalışmaları esnasında seçim otobüsü içinde Yeni Zelanda Devlet Başkanı Dame Patsy Reddy ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüntüsünü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Devlet Başkanı Dame Patsy Reddy’i telefonla arayarak Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrindeki 2 camide 49 kişinin katledildiği, 48 kişinmin de yaralandrığı terör saldırısını tüm Müslümanlar adına lanetlediğini bildirdi” ifadeleri ile paylaştı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hem geçmiş olsun dileği ile arıyorum. Bu eylemi özellikle tüm Müslümanlar adına lanetliyorum. Bu vesileyle de sizlerin orada şuandan itibaren bu atılan adım ve maalesef bu teröristin arkasındaki örgütleri meydana çıkartmanızı da özellikle hem ülkeniz hem halkınız için önemli bir adım olarak görüyorum. Teröristin açıkladığı manifesto içeriği itibariyle bu işin bireysel olarak yapılmış bir eylem olmadığını ortaya koymaktadır. Bunun arkasındaki terör gruplarının meydana çıkartılması da inanıyorum ki Yeni Zelanda’yı ciddi manada rahatlatacaktır. Ben Başkan Yardımcımı ve Dışişleri Bakanımı bir heyetle birlikte Yeni Zelanda’ya gönderiyorum. Onlarla birlikte yeni yol haritasını belirleme noktasında bir değerlendirme yaparsanız çok isabetli olacaktır. Özgürlükler ülkesi Yeni Zelanda’ya bir gölge düşürülmesini asla istemeyiz” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 18:09
  1. doğa

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