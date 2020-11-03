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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs önlemlerini açıkladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs önlemlerini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında yeni kararları açıklayarak, tüm iş yerlerinin 22.00'da kapanacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 19:57:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs önlemlerini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Ölümcül yeni tip koronavirüs ile ilgili açıklama yapan Erdoğan alınan tedbirleri duyurdu.

"Tüm işyerleri saat 22'de kapanacak"

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklamaları:

Türkiye bazı şehirlermizde zaman zaman endişe verici artışlara rağmen genel olarak kontrollü bir süreç yaşıyor. Sağlık altyapımızın gücü, sağlık çalışanlarımız sayesinde bu alanda herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Aşı çalışmaları dünyada ve ülkemizde devam ediyor. Yıl sonunda yurt dışında üretilen aşının ülkemizde kullanılacak hale geleceğine inanıyorum. Yerli aşının da Sonbahar zamanında hazır hale gelecektir. Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecektir.

Pazar ve market gibi yoğun insanların olduğu yerlerde denetim arttırılacaktır.

Berber kuaför, nikah salonu, yüzme, internet kafe, halı saha, konser salonu vb yeri tüm işyerlerinde saat 22'de sona erecektir.

 

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