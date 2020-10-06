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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuveyt ve Katar'a gidecek
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuveyt ve Katar'a gidecek

Yeniakit Publisher
2020-10-06 21:23:27 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuveyt ve Katar'a gidecek

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kuveyt ve Katar'ı ziyaret edecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt ziyareti kapsamında merhum Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'tan sonra görevi devralan Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşerek taziyelerini iletecek.

Görüşmelerde ayrıca, ikili ilişkiler tüm veçheleriyle ele alınacak ve bölgesel meseleler hakkında görüş teatisinde bulunulacak.

Erdoğan, daha sonra geçeceği Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan ve Al Sani'nin iki ülke arasında mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi imkanlarını değerlendirmeleri, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunmaları öngörülüyor.

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